В Киеве решили изменить название ряда улиц. Такое решение приняла на заседании Комиссия по вопросам наименований КГГА.
Члены комиссии также присвоили школе №5 имя Льва Венедиктова, а в школе №29 — Петра Калнышевского. Оба учебные заведения находятся в Оболонском районе столицы.
Название получил сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока. Ему присвоили имя Василия Слипака — оперного певца, который погиб на Донбассе.
Как переименовали улицы в Киеве
- переулок Бабушкина — переулок Сеньковский;
- улица Крайняя — улица Осипа Мандельштама;
- переулок Радищева — переулок Юрия Матущака;
- улица Академика Кржижановского — улица Емельяна Прицака;
- улица Саратовская — бульвар Павла Вирского;
- улица Павла Вирского — улица Анатолия Авдеевского;
- 2-й переулок Валентины Терешковой — переулок Христины Алчевской;
- улица Совхоз Совки — улица Проневская;
- улица Кайсарова — улица Холодноярская.
Переименование проспекта Бандеры
В апреле суд признал законным переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве.
Перед этим в феврале Окружной административный суд отменил переименование, вернув проспекту старое название — Московский. Иск об отмене решения подала организация Общественный контроль.