В Киеве решили изменить название ряда улиц. Такое решение приняла на заседании Комиссия по вопросам наименований КГГА.

Члены комиссии также присвоили школе №5 имя Льва Венедиктова, а в школе №29 — Петра Калнышевского. Оба учебные заведения находятся в Оболонском районе столицы.

Название получил сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока. Ему присвоили имя Василия Слипака — оперного певца, который погиб на Донбассе.

Как переименовали улицы в Киеве

переулок Бабушкина — переулок Сеньковский;

улица Крайняя — улица Осипа Мандельштама;

переулок Радищева — переулок Юрия Матущака;

улица Академика Кржижановского — улица Емельяна Прицака;

улица Саратовская — бульвар Павла Вирского;

улица Павла Вирского — улица Анатолия Авдеевского;

2-й переулок Валентины Терешковой — переулок Христины Алчевской;

улица Совхоз Совки — улица Проневская;

улица Кайсарова — улица Холодноярская.

Переименование проспекта Бандеры

В апреле суд признал законным переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве.

Перед этим в феврале Окружной административный суд отменил переименование, вернув проспекту старое название — Московский. Иск об отмене решения подала организация Общественный контроль.