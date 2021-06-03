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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве переименовали ряд улиц и присвоили скверу имя Василия Слипака

Київ, Киев

В Киеве решили изменить название ряда улиц. Такое решение приняла на заседании Комиссия по вопросам наименований КГГА.

Члены комиссии также присвоили школе №5 имя Льва Венедиктова, а в школе №29 — Петра Калнышевского. Оба учебные заведения находятся в Оболонском районе столицы.

Название получил сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока. Ему присвоили имя Василия Слипака — оперного певца, который погиб на Донбассе.

Как переименовали улицы в Киеве

  • переулок Бабушкина — переулок Сеньковский;
  • улица Крайняя — улица Осипа Мандельштама;
  • переулок Радищева — переулок Юрия Матущака;
  • улица Академика Кржижановского — улица Емельяна Прицака;
  • улица Саратовская — бульвар Павла Вирского;
  • улица Павла Вирского — улица Анатолия Авдеевского;
  • 2-й переулок Валентины Терешковой — переулок Христины Алчевской;
  • улица Совхоз Совки — улица Проневская;
  • улица Кайсарова — улица Холодноярская.
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Переименование проспекта Бандеры

В апреле суд признал законным переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве.

Перед этим в феврале Окружной административный суд отменил переименование, вернув проспекту старое название — Московский. Иск об отмене решения подала организация Общественный контроль.

Фото: Depositphotos

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