Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в НАК Нафтогаз Украины. Дело касается возможного уклонения руководства компании от уплаты налогов на 2,7 млрд грн.

Следствием установлено, что с октября 2015 года по сей день Нафтогаз не завершил таможенное оформление газа, приобретенного у российской компании Газпром. Из-за этого в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн.

Предприятия потребляют государственный газ, однако Нафтогаз не оформляет соответствующие документы. В компании объясняют это тем, что топливо фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС.

В ходе расследования сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств для подтверждения уклонения от налогов руководством компании. В частности, выяснилось, что должностные лица НАК Нафтогаз не подали необходимых документов в Энергетическую таможню ГФС.

Задержание чиновника Нафтогаза

Во Львовской области задержали чиновника одного из филиалов Нафтогаза. Правоохранители разоблачили его на получении взятки в размере 1 млн грн.

Деньги сотрудник компании получил от директора компании по продаже недвижимости. За это задержанный обещал без очереди подключить квартиру к электросетям.

Фото: ГФС