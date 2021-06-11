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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Уклонение от налогов на 2,7 млрд грн: в Нафтогазе проходят обыски

обшуки Нафтогаз

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в НАК Нафтогаз Украины. Дело касается возможного уклонения руководства компании от уплаты налогов на 2,7 млрд грн.

Следствием установлено, что с октября 2015 года по сей день Нафтогаз не завершил таможенное оформление газа, приобретенного у российской компании Газпром. Из-за этого в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн.

Предприятия потребляют государственный газ, однако Нафтогаз не оформляет соответствующие документы. В компании объясняют это тем, что топливо фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС.

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В ходе расследования сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств для подтверждения уклонения от налогов руководством компании. В частности, выяснилось, что должностные лица НАК Нафтогаз не подали необходимых документов в Энергетическую таможню ГФС.

Задержание чиновника Нафтогаза

Во Львовской области задержали чиновника одного из филиалов Нафтогаза. Правоохранители разоблачили его на получении взятки в размере 1 млн грн.

Деньги сотрудник компании получил от директора компании по продаже недвижимости. За это задержанный обещал без очереди подключить квартиру к электросетям.

Фото: ГФС

Источник: ГФС

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