Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у НАК Нафтогаз України. Справа стосується можливого ухилення керівництва компанії від сплати податків на 2,7 млрд грн.

Слідством встановлено, що з жовтня 2015 року дотепер Нафтогаз не завершив митне оформлення газу, придбаного у російської компанії Газпром. Через це до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн.

Підприємства споживають державний газ, однак Нафтогаз не оформляє відповідних документів. У компанії пояснюють це тим, що паливо фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС.

Під час розслідування співробітники ДФС зібрали достатньо доказів для підтвердження ухилення від податків керівництвом компанії. Зокрема з’ясувалося, що посадові особи НАК Нафтогаз не подали необхідних документів до Енергетичної митниці ДФС.

Затримання чиновника Нафтогазу

У Львівській області затримали чиновника однієї з філій Нафтогазу. Правоохоронці викрили його на отриманні хабаря у розмірі 1 млн грн.

Гроші співробітник компанії отримав від директора компанії з продажу нерухомості. Натомість затриманий обіцяв без черги під’єднати квартиру до електромереж.

Фото: ДФС