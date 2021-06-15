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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Дело в России: Кулеба назвал основное препятствие к получению Украиной ПДЧ в НАТО

кулеба дмитро

Главной преградой для предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО является нежелание некоторых стран подавать такой сигнал России. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Главное препятствие к предоставлению ПДЧ Украине именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал Российской Федерации.

И стратегия заключается в том, чтобы работать с такими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойство, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа.

Министр иностранных дел отметил, что Украине не стоит винить во всем себя, ведь для членства в Альянсе был внедрено достаточно реформ.

Фото: УНИАН

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