Дело в России: Кулеба назвал основное препятствие к получению Украиной ПДЧ в НАТО

Главной преградой для предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО является нежелание некоторых стран подавать такой сигнал России. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Главное препятствие к предоставлению ПДЧ Украине именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал Российской Федерации. И стратегия заключается в том, чтобы работать с такими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойство, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа.

Министр иностранных дел отметил, что Украине не стоит винить во всем себя, ведь для членства в Альянсе был внедрено достаточно реформ.