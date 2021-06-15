Головною перепоною для надання Україні Плану дій для членства (ПДЧ) в НАТО є небажання деяких країн подавати такий сигнал Росії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації. І стратегія полягає у тому, щоб працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу.

Міністр закордонних справ зауважив, що Україні не варто звинувачувати у всьому себе, адже для членства в Альянсі було впроваджено достатньо реформ.

Зеленський про ПДЧ в НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що Україна щодня доводить свою готовність до членства в НАТО.

Глава держави підкреслив, що українці стали більше підтримувати членство в Північноатлантичному Альянсі, адже це гарантуватиме безпеку для їхніх дітей.