Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Справа в Росії: Кулеба назвав основну перешкоду до отримання Україною ПДЧ в НАТО

кулеба дмитро

Головною перепоною для надання Україні Плану дій для членства (ПДЧ) в НАТО є небажання деяких країн подавати такий сигнал Росії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації.

І стратегія полягає у тому, щоб працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу.

Міністр закордонних справ зауважив, що Україні не варто звинувачувати у всьому себе, адже для членства в Альянсі було впроваджено достатньо реформ.

Зеленський про ПДЧ в НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що Україна щодня доводить свою готовність до членства в НАТО.

Глава держави підкреслив, що українці стали більше підтримувати членство в Північноатлантичному Альянсі, адже це гарантуватиме безпеку для їхніх дітей.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка