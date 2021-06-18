Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к юридическим и физическим лицам, которые причастны к разработке компонентов вируса NotPetya.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 18 июня.

— Это юридические и физические лица, которые имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны, — отметил Данилов.

Он добавил, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса из-за осуществления кибератак на учреждения США.

Что известно о вирусе NotPetya?

Сначала его идентифицировали как Petya.A. Это одна из версий вредоносной программы Petya, которая 27 июня 2017 года массово атаковала компьютеры.

Этот вирус блокировал работу компьютера, а при восстановлении работы требовал заплатить около $300 в биткоинах. В частности, в Украине вирусом атаковали финансовые предприятия, государственные структуры, энергетические и транспорте компании.

Позже об атаке сообщили в РФ, в частности, пострадали такие компании, как Роснефть, Башефть и Evraz.

Кибератака затронула ряд стран мира: Венгрию, Румынию, Польшу, Италию, Израиль, Сербию, Аргентину, Германию, Чехию и Румынию. Всего пострадали от вируса 64 страны, а ущерб был нанесен на миллиарды долларов.

В октябре 2020 года судебная власть США выдвинули шестерым гражданам РФ обвинения в компьютерных атаках, в частности, это касалось распространения вируса NotPetya.

Министерство юстиции США сообщило о шести фигурантах дела: Андриенко Юрии, Детистова Сергея, Фролова Павла, Ковалева Анатолия, Очиченко Артема и Плискина Петра.

Отмечается, что они являются сотрудниками российской разведки из подразделения 74455 ГРУ. По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.