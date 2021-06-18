Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до юридичних та фізичних осіб, котрі причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 18 червня.

— Це юридичні і фізичні особи, котрі безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури нашої країни, – зазначив Данілов.

Він додав, що ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США та звинувачуються правоохоронними органами США у межах кримінального процесу через здійснення кібератак на установи США.

Що відомо про вірус NotPetya?

Спершу його ідентифікували як Petya.A. Це одна з версій шкідливої програми Petya, яка 27 червня 2017 року масово атакувала комп’ютери.

Цей вірус блокував роботу комп’ютера, а за відновлення роботи вимагав заплатити близько $300 у біткоїнах. Зокрема, в Україні вірусом атакували фінансові підприємства, державні структури, енергетичні та транспорті компанії.

Пізніше про атаку повідомили в РФ, зокрема, постраждали такі компанії, як Роснефть, Башефть та Evraz.

Кібератака зачепила низку країн світу: Угорщину, Румунію, Польщу, Італію, Ізраїль, Сербію, Аргентину, Німеччину, Чехію та Румунію. Всього постраждали від вірусу 64 країни, а збитків було завдано на мільярди доларів.

У жовтні 2020 року судова влада США висунули шістьом громадянам РФ звинувачення у комп’ютерних атаках, зокрема, це стосувалося поширення вірусу NotPetya.

Міністерство юстиції США повідомило про шістьох фігурантів справи: Андрієнка Юрія, Детістова Сергія, Фролова Павла, Ковальова Анатолія, Очиченка Артема і Пліскіна Петра.

Зазначається, що вони є співробітниками російської розвідки з підрозділу 74455 ГРУ. На думку американських слідчих, цей же підрозділ стоїть за спробами РФ вплинути на результати виборів 2016 року в США.