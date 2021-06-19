Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Дорогу из Киева в аэропорт Борисполь перекрывают на два месяца — Укравтодор

аеропорт Бориспіль

Во вторник, 22 июня, стартует ремонт дороги к международному аэропорту Борисполь.

Участок шоссе в 18 км, которое ведет от Киева до МА Борисполь, недоступен с 23 июня. Движение в двух направлениях будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

— Просим вас быть внимательными, следить за новыми знаками и указаниями регулировщиков дорожного движения, — обратилась пресс-служба аэропорта к водителям со ссылкой на Укравтодор.

В Борисполе предупреждают, что ремонтные работы могут затянуться, поэтому ремонт дороги может длиться дольше.

Читайте
Прямо перед вылетом: в аэропорту Борисполь теперь можно сдать тест на коронавирус

Недавно в Киеве на улице Пуховской произошло ДТП — при буксировке грузовик въехал в опору электропередач.

Источник: Укравтодор

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка