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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Дорогу з Києва до аеропорту Бориспіль перекривають на два місяці – Укравтодор

аеропорт Бориспіль

У вівторок, 22 червня, стартує ремонт дороги до міжнародного аеропорту Бориспіль.

Ділянка у 18 км, котра веде від Києва до МА Бориспіль, буде недоступна з 23 червня. Рух у двох напрямках здійснюватиметься на проїзді в напрямку Києва.

– Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників дорожнього руху, – звернулася прес-служба аеропорту до водіїв з посиланням на Укравтодор.

У Борисполі попереджають, що ремонтні роботи можуть затягнутися, тому перекриття дороги може тривати довше.

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Нещодавно у Києві на вулиці Пухівській сталася ДТП – під час буксирування вантажівка в’їхала в опору електропередач.

Джерело: Укравтодор

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