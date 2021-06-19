У вівторок, 22 червня, стартує ремонт дороги до міжнародного аеропорту Бориспіль.

Ділянка у 18 км, котра веде від Києва до МА Бориспіль, буде недоступна з 23 червня. Рух у двох напрямках здійснюватиметься на проїзді в напрямку Києва.

– Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників дорожнього руху, – звернулася прес-служба аеропорту до водіїв з посиланням на Укравтодор.

У Борисполі попереджають, що ремонтні роботи можуть затягнутися, тому перекриття дороги може тривати довше.

Нещодавно у Києві на вулиці Пухівській сталася ДТП – під час буксирування вантажівка в’їхала в опору електропередач.