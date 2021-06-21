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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Днепре женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега

Дніпро

На Днепре, недалеко от базы отдыха Купава Каневская, что на Каневщине, женщину с ребенком, которые отдыхали на надувном матрасе отнесло на расстояние около 1,5 км от берега.

Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду или в местах с сильным течением не следует использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

С начала лета в украинских водоемах утонуло 52 человека, 14 из них — дети. Только за 16 июня погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Такую статистику приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 16 июня в Киеве утонул парень 2002 года — его тело обнаружили водолазы. Во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:

  • детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;
  • несовершеннолетние дети иотдыхающие, кторые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
  • купаться в не отведенных для этого местах запрещено;
  • не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;
  • не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;
  • не купайтесь одни;
  • не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;
  • не проводите в воде опасные игры, сковывающие движение тела.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

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