На Днепре женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега

На Днепре, недалеко от базы отдыха Купава Каневская, что на Каневщине, женщину с ребенком, которые отдыхали на надувном матрасе отнесло на расстояние около 1,5 км от берега.

Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду или в местах с сильным течением не следует использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.



С начала лета в украинских водоемах утонуло 52 человека, 14 из них — дети. Только за 16 июня погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Такую статистику приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 16 июня в Киеве утонул парень 2002 года — его тело обнаружили водолазы. Во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:

детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;

несовершеннолетние дети иотдыхающие, кторые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;

купаться в не отведенных для этого местах запрещено;

не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;

не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;

не купайтесь одни;

не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;

не проводите в воде опасные игры, сковывающие движение тела.

Фото: ГСЧС