Киевские спасатели достали из Днепра тело мужчины. В настоящее время причину и обстоятельства его смерти устанавливают специалисты.

По данным ДСНС, мужчина исчез накануне — 14 июня поступило сообщение о его исчезновении. Граждане сообщили, что мужчина, который находился в Голосеевском районе Киева возле реки Днепр, бесследно исчез.

Аварийно-спасательный отряд, прибывший на место исчезновения мужчины, обследовал линию берега и установил, что возле одного из столичных ресторанов в воде на глубине примерно 11 м находится человеческое тело.

Бойцы отряда с помощью водолазно-спасательного оборудования достали из воды тело мужчины 1982 года рождения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства события.

На Тернопольщине утонули двое детей

Недавно несчастный случай произошел в западной части Украины. В Тернопольской области в реке Днестр нашли тело юноши, пропавшего в начале лета вместе со своим другом.

Тело товарища нашли днем ​​ранее, а вот парня искали еще сутки. Всего двух друзей искали более трех суток. По данным ДСНС, несовершеннолетние дети погибли от утопления.