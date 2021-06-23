Вартість житла в Україні не обвалили, ні карантин, ні пандемія коронавірусу. Навпаки – вона не лише вистояла, а й пішла у відрив. З початку року квартири подекуди подорожчали аж на 20%. І це, кажуть фахівці, не межа.

Керівник однієї з найбільших будівельних компаній у Києві Ігор Кушнір пояснює дорожнечу квартир інфляцією та відкладеним попитом.

Та невже з ринку зовсім зникли недорогі квартири? Ми вирішили перевірити: що сьогодні можна купити і за які гроші.

Новеньку квартиру на 25 поверсі можна придбати за $99 тис., а хрущовку за за $45 тис. Але українці віддають перевагу новобудовам. Найцінніше – індивідуальне опалення. От тільки ціна понад $50 тис. Але й тут проблема – всі одно та двокімнатні квартири розкупили ще на етапі котловану.

То хто ж скуповує столичні квартири?

Білорусь, Ізраїль, Росія, араби, європейці. Українська нерухомість, особливо у великих містах, таких як Київ, вона на вкладений капітал повертає найбільший процент коштів. В 2-3 рази більше, ніж в Європі.

І попит, переконують фахівці, абсолютно не штучний. Просто в столиці вже ніде будувати нове житло.

Та все частіше в пошуках доступного житла українці обирають передмістя, й ціни там значно нижчі.

Таунхаузи як альтернатива трикімнатній квартирі зводять цілими кварталами. Щоправда, має передмістя і один суттєвий мінус – транспортний колапс.

Якщо ж на однокімнатну квартиру грошей не вистачає, то є інший варіант – смарт квартира. Тут що називається, все в одному – кухня, спальня і вітальня. Площа такого житла – 25 квадратів. Коштує $40 тис. Недешево, звісно, проте вже з ремонтом.

Інфляція – вона валитися не тільки у нас, вона по всьому світу йде. Щомісяця йде подорожчання на 5-7%. До кінця року ще плюс 10-20 % буде в будь-якому випадку.

Але це стосується, передусім, житла в новобудовах. Тоді як на вторинному ринку – в хрущівках, сталінках та й загалом у радянських будинках ціни так різко не зростатимуть.