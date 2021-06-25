24 червня на Донбасі бойовики обстріляли автомобіль українських спостерігачів. У момент обстрілу персонал Міжнародного Комітету Червоного Хреста проводив гуманітарні заходи.

Місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) супроводжували представників гуманітарної місії. У зв’язку з обстрілом останнім довелося покинути небезпечну ділянку.

Автомобіль української сторони СЦКК зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу осколками та кулями. Під час інциденту не постраждала жодна людина.

Штаб Операції об’єднаних сил підкреслює, що такі дії російських окупантів свідчать про небажання дотримуватися досягнутих угод та намір продовжувати ескалацію.

Українська сторона задокументувала зазначене порушення направила відповідні ноти очільнику Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Протягом 21 червня місія ОБСЄ зафіксувала майже 300 порушень на Донбасі. Зокрема, у Донецькій області було задокументували 117 вибухів, а у Луганській області – 17.

Окупанти перешкоджали роботі СММ ОБСЄ, зокрема на пропускних пунктах. Крім того, збройні формування РФ створювали перешкоди для безпілотників.

Читайте: На Донбасі бойовики поранили українського військового

Фото: Штаб ООС