В Україні стартували масштабні навчання Sea Breeze-2021. Участь у них взяли 5 тис. військових з різних країн світу, які є членами та партнерами НАТО.

Навчання зібрали близько 30-ти кораблів і катерів, та стільки ж літальних апаратів. Відбувається це все у Північно-Західній частині Чорного моря та цілій низці прилеглих районів. А саме Миколаївській та Одеській області, на острові Зміїному та дельті річки Дунай.

Легенда навчань дещо загальна – підтримання миру й стабільності у кризовому районі. Однак під час спілкування з учасниками стає зрозуміло: насамперед це відповідь на недавнє “бряцкання” зброєю з боку Росії поблизу наших кордонів.

Не менш важливе завдання – підтримання свободи судноплавства у Чорному морі, яку Кремль останнім часом відверто ставить під сумнів.

Незадовго до цьогорічного Sea Breeze-2021 у Москві заявляли, ніби під прикриттям навчань Україні передадуть новітнє озброєння. Хоча його нам постачають офіційно й відкрито.

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Потім росіяни намагалися перекрити визначені для міжнародних навчань морські райони. Ще й всіляко провокували британський есмінець Дефендер на його шляху з Одеси до Грузії.

Зрештою вивели на навчання ледь не весь Чорноморський флот, аби показати, що вони тут одноосібні господарі.

До навчань Sea Breeze-2021 були залучені: винищувачі Су-27 та Єврофайтер Тайфун, протичовнові патрульні літаки Р-8 Посейдон, конвертоплани CV-22 Оспрі, безпілотні авіаційні комплекси Байрактар ТБ2, модернізовані танки Т-80, протитанкові ракетні комплекси TOW, ще декілька видів ракет, гранат та мінометів. Загалом зброї було вдосталь.

Наші військові разом із бійцями з 30-ти країн відпрацьовували тактики, стратегії та обмінювались досвідом. Та навчання продовжуються і з 5 липня розпочнеться активна фаза, під час якої усі три компоненти – морський, повітряний та сухопутний – діятимуть як одне ціле.