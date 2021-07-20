На Харківщині СБУ затримала "депутата ЛНР" – ФОТО та ДЕТАЛІ

У Харківській області контррозвідка СБУ затримала колишнього “депутата” самопроголошених псевдореспублік “ЛДНР”.

Правоохоронці встановили, що затриманий є мешканцем Луганська і у 2014 він брав участь у створенні протизаконних органів влади на окупованих територіях Луганської області.

Крім цього чоловік причетний до прийняття “конституції ЛНР”.

Під час обшуку правоохоронці виявили у затриманого “паспорт” фейкової республіки та деякі “реєстраційні документи” видані псевдодержавним утворенням.

Служба безпеки України встановила, що фігурант був “депутатом Народної ради” та “парламенту Союзу народних республік ЛДНР”.

На Харківщині СБУ затримала “депутата ЛНР” / 4 фотографии

За свою підривну діяльність проти України зловмисник постійно отримував різноманітні заохочення від главарів “ЛДНР”.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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