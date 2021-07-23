Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили заместителя главы Харьковского областного совета на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.

Вместе с ним на горячем задержали и его адвоката, при получении последней части средств.

Чиновник требовал деньги у директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту, а взятку получали частями.

Последний “транш”, во время которого НАБУ и САП и задержали преступников, составлял 350 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении взяточникам о подозрении, а также проверяется информация о причастности других лиц к этому преступлению.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что детали будут обнародованы позже, а пока продолжаются следственные действия.

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