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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

НАБУ задержало заместителя главы Харьковского облсовета на взятке в более 1 млн грн

взятка

Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили заместителя главы Харьковского областного совета на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.

Вместе с ним на горячем задержали и его адвоката, при получении последней части средств.

Чиновник требовал деньги у директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту, а взятку получали частями.

Последний “транш”, во время которого НАБУ и САП и задержали преступников, составлял 350 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении взяточникам о подозрении, а также проверяется информация о причастности других лиц к этому преступлению.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что детали будут обнародованы позже, а пока продолжаются следственные действия.

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Источник: САП

Фото: Dreamstime

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