Національне антикорупційне бюро та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради на отриманні хабара у розмірі 1 млн 50 тис. грн.

Разом з ним на гарячому затримали і його адвоката, під час отримання останньої частини коштів.

Посадовець вимагав гроші у директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді, а хабар отримували частинами.

Останній “транш”, під час якого НАБУ та САП і затримали злочинців, становив 350 тис. грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру, а також перевіряється інформація про причетність інших осіб до цього злочину.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що деталі будуть оприлюднені згодом, а наразі тривають слідчі дії.

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