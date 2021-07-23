Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

НАБУ затримало заступника голови Харківської облради на хабарі у понад 1 млн грн

взятка

Національне антикорупційне бюро та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради на отриманні хабара у розмірі 1 млн 50 тис. грн.

Разом з ним на гарячому затримали і його адвоката, під час отримання останньої частини коштів.

Посадовець вимагав гроші у директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді, а хабар отримували частинами.

Останній “транш”, під час якого НАБУ та САП і затримали злочинців, становив 350 тис. грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру, а також перевіряється інформація про причетність інших осіб до цього злочину.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що деталі будуть оприлюднені згодом, а наразі тривають слідчі дії.

Читайте:

Джерело: САП

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка