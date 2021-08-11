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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Киеве восстановят движение скоростного трамвая от станции Старовокзальная: схема маршрута

трамваї Києва

В Киеве движение скоростного трамвая от станции Старовокзальная восстановили. С 12 августа киевляне и гости столицы смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №3.

Временный автобусный маршрут №2-Т остается неизменными.

Схему маршрута трамваев до вокзала предоставили в КГГА.

  • маршрут №1 будет курсировать от станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки;
  • маршрут №3 отправится от станции Старовокзальная и проследует до станции Ромена Роллана;
  • временный автобусный маршрут №2-Т охватит маршрут от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги.

Также в КГГА попросили быть внимательными по обновлению остановок в связи с капремонтом дорог.

— В связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию ​​Индустриальную транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров, — написали в пресс-службе ведомства.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Алексей Кулеба.

Источник: КГГА

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