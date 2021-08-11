У Києві відновлять рух швидкісного трамвая від станції Старовокзальна: схема маршруту

У Києві рух швидкісного трамвая від станції Старовокзальна відновили. Із 12 серпня громадяни зможуть скористатися трамвайними маршрутами №1 і №3.

Тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т залишається незмінними.

Схему маршруту трамваїв до вокзалу надали у КМДА.

маршрут №1 курсуватиме зі станції Старовокзальна до Михайлівської Борщагівки;

маршрут №3 відправиться від станції Старовокзальна і прямуватиме до станції Ромена Роллана;

тимчасовий автобусний маршрут №2-Т охопить маршрут від Михайлівської Борщагівки до Кільцевої дороги.

Також у КМДА попросили бути уважними щодо оновлення зупинок у зв’язку із капремонтом доріг.

– У зв’язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію Індустріальну транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів, – написали у прес-службі відомства.

Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

У Києві запрацювала система подачі заявок, за якою можна буде отримати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок локдауну.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.