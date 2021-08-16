Секретар Ради Національної безпеки України Олексій Данілов назвав кібератаки “зброєю номер один” у сучасних війнах.

Про це Данілов заявив під час зустрічі із представниками Комітету зі Збройних Сил Конгресу Сполучених Штатів та його керівником Адамом Смітом.

На зустрічі РНБО та Комітет зі Збройних Сил Конгресу США також обговорили питання актуальних потреб України у військовій та оборонній сферах.

На думку Данілова, кібератакам потрібно приділити посилену увагу, адже це головна зброя не лише сучасних, а й майбутніх війнах.

– Сфера кібербезпеки є ключовою складовою національної безпеки, – наголосив секретар РНБО.

Крім цього Данілов вкотре звернувся до голови Комітету із проханням посприяти вступу України до Об‘єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Небезпека кібератак

Не лише Україна вбачає у хакерських атаках реальну загрозу національній безпеці.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про те, що кібератаки можуть стати причиною реальної війни між великими державами із застосуванням справжньої зброї.

Детальніше про те, від яких держав існує найбільша загроза, читайте в матеріалі Фактів ICTV.