Близько 50 тис. хасидів прибудуть до Умані Черкаської області заради відзначення іудейського нового року Рош ха-Шана.

Про це під час координаційної наради повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігор Бабич.

Задля контролю за безпекою до Умані спрямують зведений загін поліцейських із суміжних регіонів України.

– Наразі планується залучити понад 800 поліцейських. Українським правоохоронцям допомагатимуть колеги з Ізраїлю, – зазначив Ігор Бабич.

Поліцейські цілодобово нестимуть службу під час святкування Рош ха-Шана й контролюватимуть дотримання вимог карантину в районі компактного перебування паломників-хасидів.

Нині в Умані вже діє поліцейська станція, яку забезпечили всіма необхідними технічними можливостями, та малий ситуаційний центр.

– Півсотні камер відеоспостереження, які виведені на монітори, дозволяють спостерігати за ситуацією в районі паломництва та вчасно реагувати на правопорушення, – зауважує начальник ГУНП у Черкаській області Михайло Куратченко.

Торік на Рош ха-Шана, який відзначався 18-20 вересня, на могилу до Цадика Нахмана в Умані приїхали лише три тисячі хасидів.

Усі інші не змогли потрапити на територію України через заборону в’їзду іноземців, яка діяла до 28 вересня через пандемію коронавірусу.

Паломники перебували на українсько-білоруському кордоні до початку нового року – 18 вересня, а потім повернулись на святкування до Білорусі.

У 2021 році Рош ха-Шана відзначатиметься 6-8 вересня.