В столице проходит репетиция торжественных мероприятий по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины.

В репетиции парада ко Дню Независимости, онлайн-трансляцию которой можно посмотреть, приняли участие около 5 тыс. военнослужащих. Большинство — участники боевых действий.

Командовать нынешним парадом — командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сирский.

20 августа во центре Киева состоялась вторая репетиция парада. Сейчас, 22 августа, продолжается заключительная — третья.

Обновлено в 17.54. Во время репетиции военного парада военнослужащие отработали марш. Сейчас над Крещатиком и Майданом пролетают военные вертолеты и самолеты.

Теперь по Крещатику едет военная механизированная колонна — гусеничная и колесная техника.

Парад ко Дню Независимости Украины 2021 будет проходить 24 августа при участии военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины