Парад на День Независимости 2021 — как она проходит вторая репетиция

В центре Киева сегодня проходит вторая репетиция парада на День Независимости 2021. В связи с этим много улиц столицы перекрыли.

Обновлено в 18.30. На репетицию на Крещатике по случаю государственного праздника направляются самолеты. Украинцы заметили авиатехнику из своих окон.

Обновлено в 17.00. Во время репетиции торжественного мероприятия наши военнослужащие отрабатывают ходу. В настоящее время пока нет военной техники или самолетов с вертолетами, как было во время первой репетиции.

Первая репетиция торжественного парада произошла 18 августа, а третья запланирована на 22 августа. В этот день движение транспорта в центре Киева будет усложненным.

День зависимости 2021

24 августа на территории нашей страны отмечают важный государственный праздник — День Независимости Украины 2021. В честь праздника в Киеве и других городах состоятся торжественные мероприятия.

Среди них — парад на Крещатике на День Независимости, праздничные концерты (в частности, на НСК Олимпийский и площади Конституции) и другие события. В этот день украинцы также смогут принять участие в конкурсах, увидеть тотальную видеоинсталяцию Украина с неба.

Торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости запланированы по меньшей мере до 31 октября. В частности, выставка Пектораль. Находка века в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.