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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Києві на Хрещатику розпочалася репетиція параду з нагоди Дня Незалежності

У Києві на Хрещатику розпочалася репетиція параду з нагоди Дня Незалежності

У столиці триває репетиція урочистих заходів з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України.

У репетиції параду до Дня Незалежності, онлайн-трансляцію якої можна подивитися, взяли участь близько 5 тис. військовослужбовців. Більшість – учасники бойових дій.

Командуватиме цьогорічним парадом – командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

20 серпня у центрі Києва відбулася друга репетиція параду. Зараз, 22 серпня, триває заключна – третя.

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Оновлено о 17.54. Під час репетиції військового параду військовослужбовці відпрацювали ходу. Зараз над Хрещатиком і Майданом пролітають військові вертольоти і літаки.

Тепер Хрещатиком рухається військова механізована колона – гусенична та колісна техніка.

Парад до Дня Незалежності України 2021 року відбуватиметься 24 серпня за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

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