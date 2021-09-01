Зеленский в США рассказал о плане трансформации Украины на общую сумму $277 млрд

У властей Украины есть амбициозный План трансформации государства — как построить успешную и устойчивую страну. В этом документе заложено более 80 проектов на сумму $277 млрд.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации Плана трансформации Украины в Вашингтоне.

Зеленский отметил, что сейчас Украина переживает время больших вызовов и возможностей.

— Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, несмотря на все трудности и угрозы, Украина сегодня является страной свободы, надежды и развития.

— Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, документ предусматривает развитие Украины на ближайшие годы как форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба.

Кроме того, он отметил, что документ — это инструмент для развития стратегического партнерства Украины и США в экономике.

— Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций, — объяснил он.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.