С сентября в Украине вступили в силу новые требования к оформлению документов ДСТУ 2021, которые распространяются на все предприятия.

Поэтому теперь служебную документацию нужно оформлять в соответствии с национальным стандартом ДСТУ 4163:2020 Государственная унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

ДСТУ 4163:2020 распространяется на государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации и другие юридические лица независимо от их функционально-целевого назначения, уровня и масштаба деятельности и формы собственности.

Предприятиям нужно использовать ДСТУ 4163:2020 обязательно, а вот ФЛП могут это делать по желанию, добровольно.

Сотрудники отделов кадров должны руководствоваться новым стандартом при заполнении всего спектра документов:

организационных (должностные инструкции, штатные расписания);

распорядительных (приказы, распоряжения);

информационно-аналитических (акты, справки, докладные записки, объяснительные записки, служебные письма и так далее).

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