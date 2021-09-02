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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

В Україні службову документацію оформлятимуть за новими вимогами ДСТУ

В Україні службову документацію оформлятимуть за новими вимогами ДСТУ

З вересня в Україні набули чинності нові вимоги до оформлення документів ДСТУ 2021, які поширюються на всі підприємства.

Тому тепер службову документацію потрібно оформляти відповідно до національного стандарту ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.

ДСТУ 4163:2020 поширюється на державні органи, органи місцевого самоврядування, установи, підприємства, організації та інших юридичних осіб незалежно від їхнього функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.

Підприємствам потрібно використовувати ДСТУ 4163:2020 обов’язково, а от ФОПи можуть це робити за бажанням, добровільно.

Працівники відділів кадрів повинні керуватися новим стандартом під час заповнення усього спектра документів:

  • організаційних (посадові інструкції, штатні розписи);
  • розпорядчих (накази, розпорядження);
  • інформаційно-аналітичних (акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо).

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Фото: Depositphotos

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