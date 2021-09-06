Монастырский надеется на принятие закона об обороте оружия в Украине осенью

Министр внутренних дел Денис Монастырский надеется, что Верховной Раде в течение ближайших месяцев удастся принять закон об обороте оружия в Украине.

— У нас нет закона об обороте оружия. А это один из базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона и сторонником того, что он необходим. Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде. МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона, — сказал министр.

Денис Монастырский напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и урегулирование процедуры продления разрешения на охотничье оружие. В то же время глава МВД добавил, что не является сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране.

Вопрос оборота огнестрельного оружия в Украине уже давно на повестке дня. Так, в феврале этого года МВД и Нацполиция заявили, что поддерживают закон об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

Сейчас продажа оружия регулируется исключительно указом МВД. Поэтому в профильном министерстве убеждены, что закон о разрешении оружия нужен, кроме короткоствольной.

В начале марта этого года законопроект о легализации короткоствольного оружия №4335 выносили на голосование Верховной Рады. Но тогда за него проголосовали 88 народных депутатов из 226 необходимых.

Авторы документа предлагали разрешить только покупать и хранить оружие. Ношение гражданского огнестрельного оружия запрещалось, кроме случаев, предусмотренных законами.

Также предполагалось, что приобрести оружие могут только физические и юридические лица. Но они должны быть дееспособными, иметь гражданство Украины и не иметь медицинских противопоказаний.

Украинцы к легализации оружия относятся настороженно. Согласно февральскому социологическому опросу, инициативу поддерживают только 23% граждан, а против нее — 75%.