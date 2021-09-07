Ситуация в Умани, где 6 сентября началось празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, является стабильной и контролируемой. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Сейчас в городе находятся уже более 29 тыс. паломников-хасидов.

Улицы круглосуточно патрулируют почти тысяча правоохранителей. В организации и проведении мероприятий по безопасности во время Рош ха-Шана в Умани принимают участие и израильские коллеги.

Заместитель главы Нацполиции заявляет, что количество регистраций правонарушений сократилось по сравнению с прошлыми годами.

– Имеем хороший результат, поэтому можем констатировать, что полиция и другие подразделения сработали профессионально, – сказал Александр Фацевич.

Сейчас в Умани работает межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Профилактические отработки начались 28 августа.

Накануне в Нацполиции сообщили о 22 событиях с начала сентября, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

Принудительно вернули домой гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине.

Запретили на три года пересекать границу Украины еще одному 19-летнему израильтянину. Основанием для депортации стала устроенная драка на улице Пушкина 22 августа.

До семи лет лишения свободы грозит гражданину Израиля, который устроил стрельбу на День Независимости. От этих действий пострадал 38-летний местный житель.

6-8 сентября хасиды у могилы цадика Нахмана в Умани празднуют иудейский Новый год Рош ха-Шана.

В полиции рассчитывали на прибытие около 50 тыс. человек.

Для контроля за безопасностью в городе открыли специальную полицейскую станцию, которая собирает данные с полусотни камер видеонаблюдения.

Источник: Нацполиция

Фото: Зоя Вовк