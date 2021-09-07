Ситуація в Умані, де 6 вересня почалося святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, є стабільною та контрольованою. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Наразі в місті перебувають уже понад 29 тис. паломників-хасидів.

Вулиці цілодобово патрулюють майже тисяча правоохоронців. В організації та проведенні безпекових заходів під час Рош ха-Шана в Умані беруть участь й ізраїльські колеги.

Заступник голови Нацполіції заявляє, що кількість реєстрацій правопорушень скоротилася порівняно з минулими роками.

– Маємо хороший результат, тому можемо констатувати, що поліція та інші підрозділи спрацювали професійно, – сказав Олександр Фацевич.

Нині в Умані працює міжвідомчий оперативний штаб, до складу якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби. Профілактичні відпрацювання почались 28 серпня.

Напередодні в Нацполіції повідомили про 22 події із початку вересня, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

Примусово повернули додому громадянина Ізраїлю, який порушив терміни перебування в Україні.

Заборонили на три роки перетинати кордон України ще одному 19-річному ізраїльтянину. Підставою для депортації стала влаштована бійка на вулиці Пушкіна 22 серпня.

До семи років позбавлення волі загрожує громадянину Ізраїлю, який влаштував стрілянину на День Незалежності. Від цих дій постраждав 38-річний місцевий житель.

6-8 вересня хасиди біля могили цадика Нахмана в Умані святкують іудейський новий рік Рош ха-Шана.

Попередньо в поліції розраховували на прибуття близько 50 тис. осіб.

Задля контролю за безпекою в місті відкрили спеціальну поліцейську станцію, яка збирає дані із півсотні камер відеоспостереження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Зоя Вовк