Кабмин повысил социальные стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

До 18 лет дети, которые учатся, будут получать 150% размера прожиточного минимума для детей, а после 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также правительство конкретизировало случаи, когда 18-23-летние украинцы, которые во время обучения остались без родителей, будут получать социальную стипендию.

Эти выплаты будут касаться лиц, чьи родители умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести.

Повышение выплат детям с инвалидностью

В декабре Верховная Рада поддержала проект закона о повышении выплат детям с инвалидностью, пострадавших от взрывчатки.

Размер государственной социальной помощи для таких детей повысится на 50%. Выплата увеличится до 500 грн в зависимости от установленной категории.