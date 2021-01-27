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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Кабмин повысил социальные стипендии детям-сиротам

Кабмин повысил социальные стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Гроші гривні

До 18 лет дети, которые учатся, будут получать 150% размера прожиточного минимума для детей, а после 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также правительство конкретизировало случаи, когда 18-23-летние украинцы, которые во время обучения остались без родителей, будут получать социальную стипендию.

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Эти выплаты будут касаться лиц, чьи родители умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести.

Повышение выплат детям с инвалидностью

В декабре Верховная Рада поддержала проект закона о повышении выплат детям с инвалидностью, пострадавших от взрывчатки.

Размер государственной социальной помощи для таких детей повысится на 50%. Выплата увеличится до 500 грн в зависимости от установленной категории.

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