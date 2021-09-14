В районе Песков на Донбассе ранен украинский боец

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе по состоянию на 12.00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В районе населенного пункта Пески боевики применили автоматический станковый гранатомет. В результате единственного обстрела ранен украинский военнослужащий.

Раненого транспортировали в лечебное учреждение. Врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Вчера, 13 сентября, на Донбассе погиб украинский военнослужащий ВСУ, он получил ранение, несовместимое с жизнью.

В целом за минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в частности из запрещенного вооружения — минометов 120-го калибра и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

В совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что в последние дни количество обстрелов на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации растет в геометрической прогрессии.