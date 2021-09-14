В районі Пісків на Донбасі поранено українського бійця

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі станом на 12.00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

В районі населеного пункту Піски бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок цього єдиного обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Пораненого транспортували до лікувального закладу. Лікарі оцінюють його стан здоров’я як задовільний.

Учора, 13 вересня, на Донбасі загинув український військовослужбовець ЗСУ, він дістав поранення, несумісне з життям.

Загалом за минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, зокрема із забороненого озброєння – мінометів 120-го калібру та артилерійських систем калібру 122 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) заявили, що за останні дні кількість обстрілів на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зростає в геометричній прогресії.