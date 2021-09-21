20 сентября боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ. Получил огнестрельное ранение украинский военный. Бойцу оказали помощь и отвезли в больницу. Сейчас его состояние — удовлетворительное.

Оккупанты один раз применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Интенсивность боевых действий уменьшилась по сравнению с предыдущими сутками.

В направлении сел Новомихайловка Марьинского района Донецкой области и Новозвановка Попаснянского района Луганской области боевики стреляли из гранатометов различных систем.

У населенного пункта Екатериновка враг применял минометы калибра 120 м. Вблизи Новоалександровки Донецкой области стреляли из гранатометов. Возле села Широкино российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

Украинские военные отвечали на атаки. С начала суток 21 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

20 сентября Генеральный штаб ООС также сообщал о ранении одного защитника. Тогда враг восемь раз открывал огонь, в частности из запрещенного оружия.

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