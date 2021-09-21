20 вересня бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ. Дістав вогнепальне поранення український військовий. Бійцю надали допомогу та відвезли до лікарні. Наразі його стан – задовільний.

Окупанти один раз застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Інтенсивність бойових дій зменшилася порівняно з попередньою добою.

У напрямку сіл Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області та Новозванівка Попаснянського району Луганської області бойовики стріляли з гранатометів різних систем.

Біля населеного пункту Катеринівка ворог застосовував міномети калібру 120 м. Поблизу Новоолександрівки Донецької області стріляли з гранатометів. Неподалік села Широкине російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відповідали на атаки. З початку доби 21 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

20 вересня Генеральний штаб ООС також повідомляв про поранення одного захисника. Тоді ворог вісім разів відкривав вогонь, зокрема із забороненої зброї.

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