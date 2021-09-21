Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Людмила Богданова |

П’ять порушень тиші: на Донбасі поранили українського військового

П’ять порушень тиші: на Донбасі поранили українського військового

20 вересня бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ. Дістав вогнепальне поранення український військовий. Бійцю надали допомогу та відвезли до лікарні. Наразі його стан – задовільний.

Окупанти один раз застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Інтенсивність бойових дій зменшилася порівняно з попередньою добою.

У напрямку сіл Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області та Новозванівка Попаснянського району Луганської області бойовики стріляли з гранатометів різних систем.

Біля населеного пункту Катеринівка ворог застосовував міномети калібру 120 м. Поблизу Новоолександрівки Донецької області стріляли з гранатометів. Неподалік села Широкине російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відповідали на атаки. З початку доби 21 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

20 вересня Генеральний штаб ООС також повідомляв про поранення одного захисника. Тоді ворог вісім разів відкривав вогонь, зокрема із забороненої зброї.

Читайте:

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка