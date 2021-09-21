За прошлый год Украина произвела более шести миллионов тонн подсолнечного масла и еще раз стала страной номер один по экспорту этого продукта в мире. Мы почти вдвое больше продаем, чем Россия, и в девять раз, чем Аргентина. Но о доступности — нечего и думать.

Для простых украинцев золотистый продукт от прямого производителя стал на вес золота. Масло побило собственный рекорд. Так, как в этом году, оно ​​еще не дорожало никогда. Но почему? Эксперты говорят — во всем виновато подорожание продуктов в мире.

Парадокс, но цена подсолнечного масла у нас практически сравнялась с элитным оливковым. Украинцы даже начали переходить на более полезное заморское. Вот только с ним специалисты советуют быть внимательнее. Потому что рынки просто “кишат” подделками.

Покупателей часто заманивают привлекательной ценой. Но на бутылках ни слова на украинском об импортере. А это значит, что ответственность за то, что внутри банки, никто не несет.

Масло, которое разливается не на производстве, а в домашних условиях, содержит свои риски. Но и у маленьких производителей бывает достаточно приличный товар.

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Если в мире выросла цена на масло, то соответственно и у нас. Но когда в Турции или соседней Польше, куда надо еще доставлять продукцию, наше масло продается дешевле, чем в Украине, здесь, очевидно, что-то уже нечисто, подозревает бывший министр финансов, экономист Игорь Уманский.

Мы обратились к крупнейшим производителям с просьбой объяснить, что же происходит? Но все как один избегают неприятной темы. Зато аналитики рынка кивают на плохой прошлогодний урожай украинского подсолнечника, который тоже повлиял на цены.

Высокая цена на масло загнала в тупик не только простых украинцев. Производители сопутствующих продуктов — хлебобулочных, кондитерских изделий, а также соусов и майонезов уже давно предупреждали о дефиците.

В этом году урожай подсолнечника аграрии обещают больший. Поэтому и цены на масло не должны расти. В крайнем случае придется экономить или готовить меньше.

Как выбрать качественное оливковое масло

Шесть тысяч лет назад на острове Крит впервые выжали масло из оливок. С тех пор это продукт номер один в Греции, Испании и Италии. Именно оттуда в основном и импортируют масло в Украину.

Понять, качественное ли оливковое масло или суррогатное, нетрудно, а вкус зависит от региона, где выращивают оливки.

Медицинские свойства оливкового масла признавал сам Гиппократ. Продукт замедляет процессы старения. Европейцы добавляют его почти во всё, что можно съесть.