За минулий рік Україна виробила понад шість мільйонів тонн соняшникової олії та вкотре стала країною номер один за експортом цього продукту у світі. Ми майже вдвічі більше продаємо, ніж Росія, і у дев’ять разів, ніж Аргентина. Але про доступність – годі й думати.

Для простих українців золотистий продукт від прямого виробника став на вагу золота. Олія побила власний рекорд, так як цього року – вона ще не дорожчала ніколи. Але чому? Експерти кажуть – у всьому винне подорожчання продуктів у світі.

Парадокс, але ціна соняшникової олії у нас практично зрівнялась з елітною оливковою. Українці навіть почали переходити на більш корисну заморську. От тільки з нею фахівці радять бути уважними. Бо ринки просто “кишать” підробками.

Покупців часто заманюють привабливою ціною. Але на пляшках жодного слова українською про імпортера. А це означає, що відповідальність за те, що всередині банки, ніхто не несе.

Олія, що розливається не на виробництві, а в домашніх умовах містить свої ризики. Але й у маленьких виробників є досить пристойний товар.

Читайте: Як відрізнити хорошу олію від фальсифікату

Якщо у світі зросла ціна на олію, то відповідно й у нас. Але коли в Туреччині або сусідній Польщі, куди треба ще доставляти продукцію, наша олія продається дешевше, ніж в Україні, тут, очевидно, щось вже нечисто – підозрює колишній міністр фінансів, економіст Ігор Уманський.

Ми звернулися до найбільших виробників з проханням пояснити: що ж відбувається? Але всі як один уникають неприємної теми. Натомість аналітики ринку кивають на поганий торішній врожай українського соняшника, який теж вплинув на ціни.

Висока ціна на олію загнала у гострий кут не лише простих українців. Виробники супутніх продуктів – хлібобулочних, кондитерських виробів, а також соусів та майонезів вже давно попереджали про дефіцит.

Цього року урожай соняшника аграрії обіцяють кращий. Тож і ціни на олію не повинні рости. У крайньому разі доведеться заощаджувати або готувати менше.

Як обрати якісну оливкову олію

Шість тисяч років тому на острові Крит вперше вичавили олію із оливок. З того часу це продукт номер один у Греції, Іспанії та Італії. Саме звідти переважно й імпортують олію до України.

Зрозуміти якісна оливкова олія чи сурогат неважко, а смак залежить від регіону, де вирощують оливки.

Медичні властивості оливкової олії визнавав сам Гіппократ. Продукт уповільнює процеси старіння. Європейці додають його майже у все, що можна з’їсти.