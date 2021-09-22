Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир впервые прокомментировал покушение на себя.

— Я впервые в такой ситуации. Не понимаю причин, понимаю, что ехали, вдруг выстрелы, ранили водителя, он молодец, поехал дальше. Было жутко. Я сразу позвонил в полицию и министру МВД. Правоохранители быстро отреагировали.

Он добавил, что прямо на дороге остановил скорую помощь, завернул ее и медики забрали водителя.

— Уже слышал несколько версий по ТВ, идиотских, извините. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было сказано ранее, это все фейки. У нас команда дружная и слаженная. Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти, — отметил Шефир.

Что известно о покушении на Сергея Шефира?

22 сентября около 10:00 близ села Лесники Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Сергей Шефир. По транспортному средству выпустили более десяти пуль.

Ранения получил водитель Шефира, которому оказали неотложную медицинскую помощь, а затем прооперировали в больнице в Феофании. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Правоохранители начали спецоперацию и ищут нападавших. Обстрел уже квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

На покушение своего помощника отреагировал Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США. Он заявил, что сразу после выступления в ООН вернется в Киев. Зеленский сказал, что передавать ему привет выстрелами из леса в автомобиль его друга — это слабость, а ответ будет сильным.