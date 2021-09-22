Радник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе.

— Я вперше у такій ситуації. Не розумію причин, розумію, що їхали, раптом постріли, поранили водія, він молодець, поїхав далі. Було моторошно. Я відразу зателефонував в поліцію та міністру МВС. Правоохоронці швидко відреагували.

Він додав, що просто на дорозі зупинив швидку допомогу, завернув її і медики забрали водія.

— Вже чув кілька версій по ТБ, ідіотських, вибачте. Жодних конфліктів у команді немає. Все, що було сказано раніше, це все фейки. У нас команда дружня та злагоджена. Замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади, – зауважив Шефір.

Що відомо про замах на Сергія Шефіра?

22 вересня близько 10:00 неподалік села Лісники Київської області обстріляли авто, в якому перебував Сергій Шефір. У транспортний засіб випустили понад десять куль.

Поранення зазнав водій Шефіра, якому надали невідкладну медичну допомогу, а згодом прооперували у лікарні у Феофанії. Сам Сергій Шефір не постраждав.

Правоохоронці розпочали спецоперацію і шукають нападників. Обстріл уже кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

На замах свого помічника відреагував Володимир Зеленський, який наразі перебуває з робочим візитом у США. Він заявив, що одразу після виступу в ООН повернеться до Києва. Зеленський сказав, що передавати йому привіт пострілами з лісу в автомобіль його друга – це слабкість, а відповідь буде сильною.