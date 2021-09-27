Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко — одному из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вместо круглосуточного домашнего ареста ему назначили ночной арест. Обвиняемый не сможет покидать место жительства после 23.00 и до 6.00. Также Антоненко разрешили снять электронный браслет.

Новая мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев — до 27 ноября.

Суд также продлил действие мер пресечения для еще двух подозреваемых в убийстве Шеремета. Юлия Кузьменко также еще два месяца будет находиться на круглосуточном домашнем аресте.

Яне Дугарь продлили меру пресечения — личное обязательство. Кузьменко также вернули вещи, изъятые во время обысков, но Дугарь — нет.

Убийство Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в результате покушения в 2016 году. Автомобиль, которым он управлял, взорвался в центре Киева.

В 2019 году прокуратура задержала трех подозреваемых в убийстве Шеремета. Это военный и музыкант Андрей Антоненко, волонтер, военный медик и участница ООС Яна Дугарь, а также врач, волонтер и участница ООС Юлия Кузьменко.

По предположениям следствия, взрывчатку в авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко. Дугарь фотографировала расположения камер у места преступления.