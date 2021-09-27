Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку – одному з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Замість цілодобового домашнього арешту йому призначили нічний арешт. Обвинувачений не зможе покидати місце проживання після 23.00 і до 6.00. Також Антоненку дозволили зняти електронний браслет.

Новий запобіжний захід діятиме протягом двох місяців – до 27 листопада.

Суд продовжив дію запобіжних заходів і для ще двох підозрюваних у вбивстві Шеремета. Юлія Кузьменко також ще два місяці перебуватиме на цілодобовому домашньому арешті.

Яні Дугарь продовжили запобіжний захід – особисте зобов’язання. Кузьменко до того ж повернули речі, вилучені під час обшуків, але Дугарь – ні.

Вбивство Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок замаху в 2016 році. Автомобіль, яким він керував, вибухнув у центрі Києва.

У 2019 році прокуратура затримала трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета. Це військовий і музикант Андрій Антоненко, волонтерка, військовий медик і учасниця ООС Яна Дугарь, а також лікарка, волонтерка та учасниця ООС Юлія Кузьменко.

За припущеннями слідства, вибухівку в авто Шеремета заклали Антоненко та Кузьменко. Дугарь фотографувала розташування камер біля місця злочину.