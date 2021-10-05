Россия целенаправленно создает хаос на рынке Европы, накручивая цены на газ и провоцируя газовый кризис.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Польшу и переговоров с главой МИД этой страны Збигневом Рау.

Темами двусторонних переговоров стали:

• председательство Польши в ОБСЕ в следующем, 2022 году;

• угрозы российского газопровода Северный поток-2 для энергетической безопасности Европы;

• вопросы двустороннего взаимодействия.

Как отметил Кулеба, Северный поток-2 подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и Европы в целом, о чем свидетельствует газовый кризис.

– Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке через накручивание цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности Европейского континента, — отметил Кулеба.

Во время переговоров речь также шла о необходимости интеграции энергетической системы Украины в европейскую ENTSO-E.

Отдельно обсуждались вопросы прекращения российской агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма. Збигнев Рау заверил, что во время председательства Польши в ОБСЕ эти темы будут приоритетными.

Кулеба, в свою очередь, пригласил польского коллегу посетить в начале 2022 года линию разграничения на Донбассе.

Газовый кризис в Европе

На прошлой неделе цена на газ в Европе установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в 1000 долларов США за тысячу кубометров.

По состоянию на сегодняшний день цены на газ в Европе обновили рекорд: фьючерсы показали отметку в $1277 за тыс. кубов.

Рост стоимости газа связывают как с низкими запасами в европейских хранилищах перед зимой (сейчас они находятся на 10-летнем минимуме), так и с перебоями поставок из России и давлением РФ, которая пытается запустить газопровод Северный поток-2.

Недавно евродепутаты призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

Тем временем с понедельника, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки российского газопровода Северный поток-2.