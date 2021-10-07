Украина увеличит добычу газа на 10% — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение 2021-2022 годов Украина может увеличить добычу газа на 10%. Соответствующее задание сейчас стоит перед НАК Нафтогаз.

Такое заявление Шмыгаль озвучил во время Киевского международного экономического форума. По его мнению, увеличение добычи газа поможет стать Украине энергонезависимой.

— Мы понимаем, что нам надо увеличивать добычу газа … Когда мы говорим о преступлениях против экономики Украины за предыдущие 30 лет, одним из таких преступлений я назвал уменьшение или отсутствие развития собственной добычи газа. Мы подписали восемь соглашений о разделе продукции. Мы имеем сегодня KPI (ключевые показатели эффективности, — Ред.) для Нафтогаза по увеличению собственной добычи на 10% минимум в этом и следующем году. И это также наша перспектива по энергонезависимости.

Денис Шмыгаль заверил, что несмотря на газовый кризис в Европе, Украина будет обеспечена газом во время отопительного периода. Также украинцам будет хватает электроэнергии.

— Это вызов для нашей страны, но мы имеем в хранилищах сегодня достаточный запас газа. Почти 19 млрд куб достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы сегодня понимаем, что альтернативная и атомная энергетика играют ключевую роль в энергосистеме Украины. Будет работать 15 атомных блоков, и мы точно обеспечим электроэнергией нашу страну.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Украина вовремя ввела рынок газа, ведь сейчас происходит крупнейший в истории газовый кризис. Также он рассказал о намерении ввести рынок электроэнергии.