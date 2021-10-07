Україна збільшить видобуток газу на 10% – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що протягом 2021-2022 років Україна може збільшити видобуток газу на 10%. Відповідне завдання наразі стоїть перед НАК Нафтогаз.

Таку заяву Шмигаль озвучив під час Київського міжнародного економічного форуму. На його думку, збільшення видобутку газу допоможе стати Україні енергонезалежною.

– Ми розуміємо, що нам треба збільшувати видобуток газу… Коли ми говоримо про злочини проти економіки України за попередні 30 років, одним з таких злочинів я назвав зменшення або відсутність розвитку власного видобутку газу. Ми підписали вісім угод про розподіл продукції. Ми маємо сьогодні KPI (ключові показники ефективності, – Ред.) для Нафтогазу зі збільшення власного видобутку на 10% щонайменше цього і наступного року. І це також наша перспектива з енергонезалежності.

Денис Шмигаль запевнив, що попри газову кризу в Європі, Україна буде забезпечена газом під час опалювального періоду. Також українцям вистачатиме електроенергії.

– Це виклик для нашої країни, але ми маємо у сховищах сьогодні достатній запас газу. Майже 19 млрд кубів достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. Ми сьогодні розуміємо, що альтернативна та атомна енергетика відіграють ключову роль в енергосистемі України. Буде працювати 15 атомних блоків, і ми точно забезпечимо електроенергією нашу країну.

Прем’єр-міністр України наголосив, що Україна вчасно запровадила ринок газу, адже зараз відбувається найбільша в історії газова криза. Також він розповів про намір запровадити ринок електроенергії.