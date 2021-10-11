Погода на тиждень в Україні з 11 жовтня 2021 до 15 жовтня 2021

Протягом тижня погода в Україні буде мінливою, подекуди сонячною та дощовою. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +9, +14, вночі похолодає до 0.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 11 до 15 жовтня 2021 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 11 жовтня

У понеділок, 11 жовтня, погода буде сонячною на всій території України. На півдні – температура повітря на рівні +14, +17 вдень, вночі +3, +6.

У східних регіонах у денний час доби +12, +15, у нічний +1, +4. На півночі +12, +14 вдень, вночі -1, +2.

На заході вдень в середньому +12, +16, вночі похолоднішає до -2,+4.

У центрі України вдень +13, +15, вночі 0,+4. У Києві вдень +12,+14, вночі 0,+2.

Погода в Україні 12 жовтня

У вівторок, 12 жовтня, дощитиме на заході, у частині центральних та південних областей.

На півдні України +13, +17 вдень; вночі +3, +9. У східних регіонах прогнозують сонячну погоду +14, +18, вночі похолодає до +3, +8.

На півночі також очікується дощ лише в Одеській області. Вдень +13, +17, вночі +3, +9.

У західних регіонах дощитиме. У денний час доби +5, +13, у нічний +2, +5.

У центрі України буде сонячно, окрім Вінницької області. Вдень +10, +15, вночі – до +2, +4.

У Києві – без опадів, денна температура +12, +14, нічна +3, +5.

Погода в Україні 13 жовтня

У середу, 13 жовтня, невеликий дощ очікується на всій території України, окрім сходу.

На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +13, +17, вночі +6,+10. У східних регіонах синоптики прогнозують сонячну погоду. Вдень +14, +18, вночі похолоднішає до +6,+9.

На півночі України пройде слабкий дощ. Денна температура повітря +9,+13, вночі буде +2,+5.

У західних регіонах погода також буде дощовою, окрім Волинської та Львівської областей. У денний час доби +7, +13, вночі до +2, +5. Не оминуть дощі й центр, там вдень +10, +15, вночі +4, +8.

У Києві також пройде дощ, вдень +9, +11, вночі стовпчик термометра опуститься до +3,+5.

Погода в Україні 14 жовтня

У четвер, 14 жовтня, очікується сонячна погода у всіх областях України. На півдні вдень +14, +17, вночі +6,+9.

На сході вдень +14, +17, вночі похолодає +7, +10. У північних регіонах +10,+13, у нічний час доби +3, +6.

На заході вдень стовпчик термометра показуватиме +7, +9, вночі +2,+5.

У центрі України вдень +10, +15, вночі до +4,+8. У Києві сонячно, вдень +11, +13, вночі +4, +6.

Погода в Україні 15 жовтня

У п’ятницю, 15 жовтня, в Україні буде сонячно, дощі вдень очікуються лише в Одеській області.

У південних областях вдень +14, +17, вночі +6, +9. На сході +14, +17 вдень, і +7, +10 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря на рівні +10, +13, нічна +3, +6.

На заході погода 15 жовтня також буде сонячною. Вдень +10, +12, вночі до +2, +5. У центрі України у денний час доби очікується +10,+15, у нічний +4,+8.

У Києві сонячно, вдень +11,+13, вночі похолоднішає до +4, +6.