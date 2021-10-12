Отец-герой: депутаты предлагают ввести в Украине новое звание

Группа народных депутатов из разных фракций предлагает ввести в Украине почетное звание Отец-герой для обозначения роли отца в воспитании детей и популяризации ответственного отцовства.

Соответствующий законопроект № 6162 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 10 закона О государственных наградах Украины положением, согласно которому почетное звание Отец-герой сможет присваиваться мужчинам, которые воспитали пятерых и более детей, не достигших восьмилетнего возраста, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в законы О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и О пенсиях за особые заслуги перед Украиной по установлению равных социальных гарантий для женщин и мужчин, которые имеют звание Мать-героин и Отец-герой соответственно.

Авторы документа предлагают, чтобы в случае принятия он вступил в силу через месяц после его опубликования в парламентской газете Голос Украины.