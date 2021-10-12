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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Батько-герой: депутати пропонують ввести в Україні нове звання

верховна рада

Група народних депутатів з різних фракцій пропонує ввести в Україні почесне звання Батько-герой для позначення ролі батька у вихованні дітей і популяризації відповідального батьківства.

Відповідний законопроект № 6162 зареєстрований у Верховній Раді в понеділок.

Автори законопроекту пропонують доповнити статтю 10 закону Про державні нагороди України положенням, згідно з яким почесне звання Батько-герой зможе присвоюватися чоловікам, які виховали п’ятьох і більше дітей, які досягли восьмирічного віку, в тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Законопроект також передбачає внесення змін до законів Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та Про пенсії за особливі заслуги перед Україною щодо встановлення рівних соціальних гарантій для жінок і чоловіків, які мають звання Мати-героіня і Батько-герой відповідно.

Автори документа пропонують, щоб в разі прийняття він вступив в силу через місяць після його опублікування в парламентській газеті Голос України.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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