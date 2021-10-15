Цена на газ отечественной добычи: в партии Слуга народа рассказали, будет ли повышение

Цена на газ отечественной добычи должна быть снижена, и его следует продавать потребителям именно по такой зафиксированной стоимости. Это поможет снизить цену на газ для отопления бюджетных учреждений, заявил председатель парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

Стоимость газа отечественной добычи для предприятий ТКЭ должна лишь немного превышать его себестоимость. По словам Арахамии, новые накрутки в несколько раз сейчас недопустимы.

— Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 грн на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой минимальной наценкой, — сказал нардеп.

В партии Слуга народа считают, что это нужно закрепить законодательно. Там хотят обязать владельцев частных компаний, которые занимаются добычей газа, устанавливать только минимальную наценку на сырье.

При этом в партии делают поправку, что такая мера должна быть временной, рассчитанной только на определенный период.

Арахамия сказал, что такой закон должен охватывать все частные газодобывающие компании, включая ДТЭК Рината Ахметова, а также компании Игоря Коломойского и Николая Злочевского.

Мероприятие, считают в партии Слуга народа, поможет бюджетным организациям пройти зимний период с нормальной ценой на газ и выдержать постоянные тарифы на газ для населения до конца отопительного сезона.