Україна залишатиметься в зеленому списку ЄС ще принаймні два тижні – ЗМІ

Україна повинна залишатися у так званому зеленому списку країн Європейського Союзу принаймні ще два тижні.

Тобто поїздки з нашої країни до країн Європейського Союзу з метою туризму і без поважних причин будуть дозваолені. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

– Цього тижня в рекомендованому ЄС списку безпечних країн для подорожей не було винятків, додалися тільки чотири країни з Південної Америки і Африки. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще два тижні, – написав він у Twitter.

no removals in the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2021

Так званий зелений список ЄС – це перелік країн, громадяни яких можуть подорожувати до Євросоюзу без додаткових обмежень під час пандемії.

Європейський Союз моніторить ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і на основі неї ухвалює рішення про те, яким країнам варто тимчасово обмежити в’їзд через складну епідемічну ситуацію.

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про ймовірність того, що Україну виключать із зеленого списку ЄС для подорожей.

Він пояснив: це не означає скасування безвізу, а лише запровадження тимчасових обмежень на несуттєві (туристичні) поїздки.