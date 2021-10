Україна залишатиметься в зеленому списку ЄС ще принаймні два тижні – ЗМІ

Україна повинна залишатися у так званому зеленому списку країн Європейського Союзу принаймні ще два тижні.

Тобто поїздки з нашої країни до країн Європейського Союзу з метою туризму і без поважних причин будуть дозваолені. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

no removals in the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2021