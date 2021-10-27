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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Україна залишатиметься в зеленому списку ЄС ще принаймні два тижні – ЗМІ

паспорт України

Україна повинна залишатися у так званому зеленому списку країн Європейського Союзу принаймні ще два тижні.

Тобто поїздки з нашої країни до країн Європейського Союзу з метою туризму і без поважних причин будуть дозваолені. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

– Цього тижня в рекомендованому ЄС списку безпечних країн для подорожей не було винятків, додалися тільки чотири країни з Південної Америки і Африки. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще два тижні, – написав він у Twitter.

Так званий зелений список ЄС – це перелік країн, громадяни яких можуть подорожувати до Євросоюзу без додаткових обмежень під час пандемії.

Європейський Союз моніторить ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і на основі неї ухвалює рішення про те, яким країнам варто тимчасово обмежити вїзд через складну епідемічну ситуацію.

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про ймовірність того, що Україну виключать із зеленого списку ЄС для подорожей.

Він пояснив: це не означає скасування безвізу, а лише запровадження тимчасових обмежень на несуттєві (туристичні) поїздки.

Фото: Depositphotos

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