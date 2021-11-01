Погода на тиждень в Україні з 1 листопада 2021 до 5 листопада 2021

Протягом тижня погода в Україні буде мінливою, подекуди сонячною та дощовою. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +11, +18, вночі похолодає до 0.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 1 до 5 листопада 2021 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 1 листопада

У понеділок, 1 листопада, погода буде сонячною на всій території України. На півдні – температура повітря на рівні +12, +16 вдень, вночі +2, +7.

У східних регіонах у денний час доби +12, +15, у нічний 0, +3. На півночі +11, +13 вдень, вночі +1, +4.

На заході вдень в середньому +11, +13, вночі похолоднішає до 0, +4.

У центрі України вдень +11, +14, вночі +2, +4. У Києві вдень +11,+13, вночі +2, +4.

Погода в Україні 2 листопада

У вівторок, 2 листопада, дощитиме на у південних та східних областях. На півдні України +11, +17 вдень; вночі +5, +11.

У східних регіонах прогнозують +9, +13, вночі похолодає до +4, +8. На півночі буде сонячно за винятком Сумської області, де очікується дощ. Вдень +7, +10, вночі +1, +5.

У західних регіонах без опадів та сонячно. У денний час доби +8, +11, у нічний 0, +3.

У центрі України сонячно лише у Вінницькій та Черкаській областях. Вдень +8, +11, вночі – до +2, +7.

У Києві – без опадів, денна температура +8, +10, нічна +3, +5.

Погода в Україні 3 листопада

У середу, 3 листопада, невеликий дощ очікується на сході, а також у північній, центральній та південній частині країни.

На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +14, +17, вночі +7,+11. У східних регіонах синоптики прогнозують дощову погоду. Вдень +11, +14, вночі похолоднішає до +5,+8.

На півночі України слабкий дощ у Чернігівській та Сумській областях. Денна температура повітря +10,+13, вночі буде +4,+8.

У західних регіонах погода буде сонячною. У денний час доби +10, +14, вночі до +2, +5. Не оминуть дощі у центрі Полтавську та Дніпропетровську області, там вдень +11, +14, вночі +5, +8.

У Києві також буде сонячно, вдень +11, +14, вночі стовпчик термометра опуститься до +6,+8.

Погода в Україні 4 листопада

У четвер, 4 листопада, очікується сонячна погода у всіх областях України, окрім Закарпатської області. На півдні вдень +13, +18, вночі +7,+11.

На сході вдень +12, +15, вночі похолодає +6, +9. У північних регіонах +12, +14, у нічний час доби +6, +9.

На заході вдень стовпчик термометра показуватиме +12, +17, вночі +5, +8.

У центрі України вдень +12, +15, вночі до +5, +10. У Києві сонячно, вдень +12, +14, вночі +7, +9.

Погода в Україні 5 листопада

У п’ятницю, 5 листопада, в Україні буде сонячно, дощі вдень очікуються лише в частині західних областей.

У південних областях вдень +16, +19, вночі +8, +11. На сході +12, +15 вдень, і +5, +9 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря на рівні +12, +18, нічна +8, +11.

На заході погода 15 жовтня буде сонячною лише у Волинській та Рівненській областях. Вдень +12, +17, вночі до +7, +9. У центрі України у денний час доби очікується +14,+19, у нічний +8,+11.

У Києві сонячно, вдень +16,+18, вночі похолоднішає до +9, +11.